2018-11-10T05:47:21+03:00
Политика

SANA: Жертвами очередного авиаудара коалиции США в Сирии стали 26 человек

Среди погибших есть женщины и дети
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 26 человекЖертвами авиаудара коалиции США по сирийскому Хаджину стали 26 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате очередной бомбардировки авиации возглавляемой Соединенными Штатами «антиигиловской» коалиции погибли 26 сирийцев, сообщает агентство SANA. Авиаудар был нанесен по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Среди жертв есть женщины и дети, которые в момент авианалета находились возле городской мечети. Телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что самолеты коалиции атаковали форпост ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»), но «промахнулись» и разбомбили дома мирных жителей.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, неделю назад, 3 ноября, жертвами авиаудара международной коалиции по Хаджину стали 15 мирных сирийцев. А через два дня воздушной атаке подвергся город Эш-Шаафа в той же провинции Дейр-эз-Зор, тогда погибли трое детей.

В четверг, 8 ноября, стало известно, что при расчистке завалов в Ракке были обнаружены тела более восьми тысяч жертв бомбардировок коалиции.

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