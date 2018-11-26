2018-11-26T22:21:37+03:00
Политика

Названа дата голосования парламента Великобритании по соглашению о Brexit

Палата общин должна будет принять решение 11 декабря 2018 года
Алена Басавина
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Парламент Великобритании проголосует 11 декабряПарламент Великобритании проголосует 11 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский парламент проголосует по соглашению об условиях Brexit 11 декабря 2018 года. Об этом сообщается в письме, которая направила парламентариям организатор партийной дисциплины в Палате общин Джулиан Смит.

В документе указано, что парламентские дебаты по вопросу принятия соглашения о Brexit будут длиться с 4 по 11 декабря. В последний день будет проведено голосование.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании передала текст соглашения парламенту для ознакомления. Во время своего выступления перед Палатой общин она порекомендовала принять документы, которые помогут вернуть Великобритании контроль над границами и финансами.

Отметим, что текст соглашения о Brexit и декларацию о будущих отношениях утвердили главы 27 стран Евросоюза на внеочередном заседании ЕС. Выход Великобритании из общества запланирован на 29 марта 2019 года.

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