СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-27T11:19:01+03:00

Россияне могут пребывать на территории Ямайки без виз до 90 дней в течение одного года

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Во вторник, 27 ноября, вступил в силу безвизовый режим между Россией и Ямайкой. Документ об условиях отказа от визовых формальностей подписали 27 сентября главы МИД двух стран Сергей Лавров и Камина Джонсон Смит на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отныне граждане двух стран при наличии действительных паспортов имеют право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находится на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда. Виза требуется лишь тем гражданам, которые желают проживать на территории другого государства более 90 дней.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения. Документ был согласован главами МИД РФ и ДР Сергеем Лавровым и Мигелем Варгасом Мальдонадо.

В начале ноября текущего года Турецкое правительство также выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году.