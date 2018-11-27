Джулиан Ассанж отдал кота, с которым жил в Лондоне

СЕГОДНЯ 20:54 2018-11-27T20:55:25+03:00

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Австралийский интернет-журналист и основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от своего кота, проживающего с ним на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом рассказала редактора сайте Justice for Assange Ханна Йонассон.

Известно, что ранее эквадорские дипломаты составили для Ассанжа правила поведения. В одном из пунктов было указано, что журналист обязан кормить кота и убирать ха ним. В случае невыполнения питомца грозились передать в приют.

«Возмущенный этим он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место», - пояснила Йонассон. Питомца передали семье Ассанжа.

Напомним, что Джулиан Ассанж больше шести лет проживает на территории посольства Эквадора в Великобритании. О политическом убежище он попросил из-за преследования, связанного с деятельностью WikiLeaks.

Несколько лет назад журналист завел себе кота, который полюбился пользователям Twitter