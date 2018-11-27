Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина на G20

СЕГОДНЯ 22:51 2018-11-27T22:51:01+03:00

Путин и Трамп встретятся на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США также встретится с лидерами Китая, Аргентины и Германии

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Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным во время проведения саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая», - сказала она.

Ранее переговоры двух лидеров анонсировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что план переговоров уже согласовывается. Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, что ранее Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести встречу в Париже в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Переговоры были отменены по просьбе президента ФранцииЭммануэля Макрона, который не хотел отвлекать внимание от праздничных событий.