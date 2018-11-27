Болтон отказался слушать аудиозапись убийства саудовского журналиста Хашукджи

27 Нояб. 23:56 2018-11-28T00:07:46+03:00

Советник президента США отметил, что не зная арабского, он бы все равно там ничего не понял

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не слушал и не собирается слушать аудиозапись, сделанную во время захвата и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, потому что это бессмысленно.

«Я не слушал ее. И, полагаю, я должен спросить вас: почему вы думаете, что мне следовало это сделать это? Что бы я понял из нее?» - так он ответил на вопросы сотрудников американской прессы по поводу этой записи.

Джон Болтон поинтересовался, многие ли из присутствующих понимают по-арабски.

«Я имею в виду, что если бы они говорили по-корейски, я бы понял из этого не больше. Я могу прочитать расшифровку», - отметил советник президента.

Он уточнил, что прочел текст в переводе на английский, этого вполне достаточно, с содержанием знаком. Глава Белого дома Дональд Трамп, по его словам, уже озвучил свою позицию по этому поводу «предельно ясно», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее турецкие СМИ обнародовали аудиозапись, из которой стали известны новые подробности расправы над проживавшим в США саудовским оппозиционным публицистом Джамалем Хашукджи, убитым на территории генконсульства Эр-Рияда в Стамбуле 2 октября.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).