2018-11-30T03:43:09+03:00
Общество

Российские дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме

Летчик назвал свое состояние удовлетворительным
Дарья ИВАШКИНА
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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В четверг, 29 ноября, стало известно, что российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут).

Как отметили в генконсульстве РФ в Нью-Йорке, сотрудники дипмиссии навестили россиянина, приговоренного в Соединенных Штатах к 20 годам лишения свободы за «контрабанду наркотиков», в связи с информацией об ухудшении состояния его здоровья. При этом в ходе общения с дипломатами мужчина «оценил свое самочувствие как удовлетворительное».

«Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования; вместо этого предлагается удалить больные зубы. Сохраняются и другие жалобы медицинского характера», - говорится на странице генерального консульства РФ в Facebook. Также там подчеркивается, что многочисленные просьбы Ярошенко о проведении лечения в других медучреждениях пока так и не были удовлетворены.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Константин Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья. Тогда же россиянин обратился к администрации тюрьмы «Данбери», чтобы ему предоставили необходимое лечение.

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