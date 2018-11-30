Инцидент с самолетом не заставил Меркель усомниться в надежности правительственных лайнеров

СЕГОДНЯ 04:52 2018-11-30T04:52:40+03:00

Airbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить Ангелу Меркель в Аргентину, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем, по словам канцлера Германии, с воздушным судном произошла «серьезная техническая неполадка»

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Канцлер ФРГ Германии Ангела Меркель прокомментировала инцидент с правительственным лайнером, из-за которого она не смогла вовремя прилететь в Буэнос-Айрес на саммит G20. Как заверила политик, случившееся не заставило ее усомниться в надежности правительственных самолетов.

«Один случай не должен заставлять нас менять всю систему», - приводит слова Меркель агентство DPA. Между тем глава немецкого правительства признала, что с воздушным судном произошла «серьезная техническая неполадка».

Причем, по словам канцлера Германии, когда бортпроводник проинформировал ее о «некоем инциденте» и еще не успел уточнить, о чем конкретно идет речь, она подумала, что «что-то произошло в стране».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, когда Airbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить Ангелу Меркель в Аргентину, находился в небе над Нидерландами, командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за технического дефекта. В итоге правительственный лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельна.