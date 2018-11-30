СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-30T11:16:57+03:00

В Новой Зеландии около 50 дельфинов выбросились на берег Фото: REUTERS

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В Новой Зеландии около 50 черных дельфинов выбросились в пятницу на берег архипелага Чатем, спасти животных не удалось. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что на берегу оказались еще 40 млекопитающих, но они смогли благополучно вернуться в океан. К моменту прибытия спасательной службы на территории был жив всего один дельфин. Специалистам пришлось его усыпить из-за тяжелого состояния.

Это уже третий подобный инцидент, который происходит в тихоокеанском регионе за последнее время. 25 ноября на берег новозеландского острова Стьюарт выбросились 145 черных дельфинов-гринд. Ранее, в марте этого года на побережье Австралии в заливе Хамелин оказались около 150 черных дельфинов.

В феврале 2017 года в Новой Зеландии на берег выбросились свыше 600 черных круглоголовых китов, спасти тогда удалось более двухсот.