В Новой Зеландии около 50 дельфинов выбросились на берег
В Новой Зеландии около 50 черных дельфинов выбросились в пятницу на берег архипелага Чатем, спасти животных не удалось. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что на берегу оказались еще 40 млекопитающих, но они смогли благополучно вернуться в океан. К моменту прибытия спасательной службы на территории был жив всего один дельфин. Специалистам пришлось его усыпить из-за тяжелого состояния.
Это уже третий подобный инцидент, который происходит в тихоокеанском регионе за последнее время. 25 ноября на берег новозеландского острова Стьюарт выбросились 145 черных дельфинов-гринд. Ранее, в марте этого года на побережье Австралии в заливе Хамелин оказались около 150 черных дельфинов.
В феврале 2017 года в Новой Зеландии на берег выбросились свыше 600 черных круглоголовых китов, спасти тогда удалось более двухсот.