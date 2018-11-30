Путин прилетел в Аргентину на саммит G20
Президент России Владимир Путин прилетел в Аргентину. Его самолет приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса, где проходит саммит лидеров "Большой двадцатки". Главу государства встречают официальные лица республики.
Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках своего визита в Аргентину Владимир Владимирович планирует провести множество отдельных встреч. Так, у него запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, японским премьер-министром Синдзо Абэ инаследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль Саудом.
Также Путин встретится с лидером принимающей саммит страны Маурисио Макри и, возможно, обменяется мнениями по ряду вопросов с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Стоит отметить, что главным событием этого саммита должна была стать встреча российского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Однако в самый последний момент глава Белого дома заявил, что передумал. В результате долгожданные переговоры были отменены.