2018-11-30T14:55:33+03:00
Политика

Путин прилетел в Аргентину на саммит G20

Самолет российского президента приземлился в Буэнос-Айресе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин прилетел в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки"Путин прилетел в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки"Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин прилетел в Аргентину. Его самолет приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса, где проходит саммит лидеров "Большой двадцатки". Главу государства встречают официальные лица республики.

Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках своего визита в Аргентину Владимир Владимирович планирует провести множество отдельных встреч. Так, у него запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, японским премьер-министром Синдзо Абэ инаследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль Саудом.

Также Путин встретится с лидером принимающей саммит страны Маурисио Макри и, возможно, обменяется мнениями по ряду вопросов с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Стоит отметить, что главным событием этого саммита должна была стать встреча российского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Однако в самый последний момент глава Белого дома заявил, что передумал. В результате долгожданные переговоры были отменены.

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