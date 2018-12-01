Британский госминистр подал в отставку из-за несогласия с положениями сделки по Brexit

СЕГОДНЯ 03:42 2018-12-01T03:42:33+03:00

Сэм Джима уверен, что достигнутое с ЕС соглашение не соответствует национальным интересам его страны

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Британский государственный министр Сэм Джима, курирующий в правительстве Соединенного Королевства вопросы высшего образования и науки, подал в отставку из-за несогласия с положениями сделки по Brexit. При этом он пообещал, что в парламенте проголосует против достигнутого с Евросоюзом соглашения, которое, по его мнению, не соответствует британским национальным интересам.

Как уточнил сам политик на своей странице в Facebook, больше всего он разочарован провалом переговоров относительного участия Великобритании после выхода из ЕС в общеевропейском проекте спутниковой навигации Galileo.

Стоит отметить, что Сэм Джима далеко не первый член британского кабмина, решивший покинуть свой пост после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представила проект соглашения по Brexit.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле текущего года Борис Джонсон из-за несогласия с позицией Мэй отказался от должности министра иностранных дел Великобритании. А в ноябре в отставку подал даже британский министр по Brexit Доминик Рааб.