2018-12-01T07:41:03+03:00
Политика

Депутат Верховной рады предложил не пускать на Украину российских женщин

По мнению Андрея Тетерука, решение закрыть границу только для мужчин из РФ является «половинчатым» и бессмысленным
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Верховной радыЗдание Верховной радыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил запретить въезд на Украину российским женщинам, так как те, по его искреннему убеждению, «могут шпионить».

При этом он назвал ранее принятое Киевом решение закрыть границу только для российских мужчин «половинчатым» и не имеющим смысла. «Я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», - сказал Тетерук в эфире украинского телеканала «Прямой».

Более того, политик считает, что властям незалежной не следует ограничиваться подобными запретительными мерами, а нужно «решить проблему раз и навсегда». Так, нардеп заявил о необходимости ввести полноценный визовый режим с РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 ноября, стало известно, что Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Как отмечалось, в настоящее время на пропускных пунктах вводятся усиленные меры пограничного контроля.

В Москве, между тем, не стали зеркально отвечать на очередной враждебный выпад Киева. Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что введение подобных ограничений с российской стороны было бы "сильнейшим ударом по миллионам украинцев", а народ не должен "страдать от безумных действий этой власти".

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