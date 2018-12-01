2018-12-01T08:25:43+03:00
Политика

Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины на товары из Китая

По мнению президента США, сейчас экономика КНР уже не так хороша, как прежде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, но уже не хочет этого делать, поскольку темпы роста экономики республики и так падают.

"Я могу удвоить [пошлины], а потом удвоить их еще раз... Посмотрим, что произойдет, но я не хочу этого делать", - сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас китайская экономика справляется не так хорошо, как раньше. Более того, Трамп пообещал, что Пекин больше не сможет поступать с Америкой так, как это было при других президентах США.

По мнению республиканца, при нем экономика Соединенных Штатов стала гораздо крупнее и мощнее, чем экономика КНР. Кроме того, президент считает, что теперь Пекин столкнется с большими трудностями при погашении госдолга., поскольку огромная сумма денег, передает "Голос Америки".

Здесь стоит отметить, что государственный долг самих США на данный момент достиг рекордной отметки в 21,5 трлн долларов. Сайт kp.ru писал о том, что только за минувший финансовый год, который завершился 30 сентября 2018-го, американские власти взяли в займы около 1,2 трлн долларов.

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