Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, но уже не хочет этого делать, поскольку темпы роста экономики республики и так падают.
"Я могу удвоить [пошлины], а потом удвоить их еще раз... Посмотрим, что произойдет, но я не хочу этого делать", - сказал американский лидер.
При этом он подчеркнул, что уже сейчас китайская экономика справляется не так хорошо, как раньше. Более того, Трамп пообещал, что Пекин больше не сможет поступать с Америкой так, как это было при других президентах США.
По мнению республиканца, при нем экономика Соединенных Штатов стала гораздо крупнее и мощнее, чем экономика КНР. Кроме того, президент считает, что теперь Пекин столкнется с большими трудностями при погашении госдолга., поскольку огромная сумма денег, передает "Голос Америки".
Здесь стоит отметить, что государственный долг самих США на данный момент достиг рекордной отметки в 21,5 трлн долларов. Сайт kp.ru писал о том, что только за минувший финансовый год, который завершился 30 сентября 2018-го, американские власти взяли в займы около 1,2 трлн долларов.