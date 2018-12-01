Трамп соболезнует в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-01T10:07:28+03:00

Ранее стало известно, что 41-ый президент США умер на 95-м году жизни

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Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Соответствующее заявление главы государства и его супруги было опубликовано на странице в Twitter.

"Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша - старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью", - говорится в послании.

Трамп отмечает, что благодаря "неподдельному реализму и обезоруживающему уму" известный политик смог стать истинным вдохновителем для нескольких поколений американцев. Также президент США отметил приверженность Буша-старшего к своей семье и стране, и его "непоколебимое лидерство".

По мнению республиканца, именно его однопартиец подготовил страну "к десятилетиям процветания".

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, в минувшую пятницу, 30 ноября, умер один из экс-президентов США Джордж Буш-старший. На момент смерти ему было 94 года, что является рекордной цифрой для американских лидеров.