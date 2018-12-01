Трамп соболезнует в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего. Соответствующее заявление главы государства и его супруги было опубликовано на странице в Twitter.
"Меланья и я присоединяемся к горюющей нации и скорбим в связи со смертью бывшего президента Джорджа Буша - старшего, ушедшего из жизни прошлой ночью", - говорится в послании.
Трамп отмечает, что благодаря "неподдельному реализму и обезоруживающему уму" известный политик смог стать истинным вдохновителем для нескольких поколений американцев. Также президент США отметил приверженность Буша-старшего к своей семье и стране, и его "непоколебимое лидерство".
По мнению республиканца, именно его однопартиец подготовил страну "к десятилетиям процветания".
Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, в минувшую пятницу, 30 ноября, умер один из экс-президентов США Джордж Буш-старший. На момент смерти ему было 94 года, что является рекордной цифрой для американских лидеров.