Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих
Французская полиция применила слезоточивый газ против активистов движения "жёлтых жилетов", которые устроили очередную акцию протеста в Париже. Об этом сообщили сами пострадавшие.
Отмечается, что столкновения произошли в эту субботу, 1 декабря, возле Триумфальной арки.
"Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов в проспекты, ведущие к кольцевой развязке", - передает телеканал LCI.
В Париже проходят стычки полиции и демонстрантов.Почти 8 тысяч человек вышли на улицы Парижа, протестуя против повышения цен на бензин. Полиция их разгоняет слезоточивым газом
При этом отмечается, что незадолго до инцидента активисты выпустили в небо белых голубей, которые символизируют мир.
"Эти кадры столкновений меня пугают. Ничто не оправдывает такого насилия", - прокомментировала случившееся министр солидарности и здравоохранения республики Аньес Бузин.
Напомним, что на протяжении уже нескольких недель во Франции продолжаются массовые протесты против повышения тарифов на дизтопливо и бензин. Активисты перекрывают дороги, нарушают работу общественного транспорта и забрасывают полицейских различными предметами.
Однако, как писал сайт kp.ru, президент республики Эммануэль Макрон не собирается идти на уступки гражданам.