Полиция Парижа применила слезоточивый газ против протестующих

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-01T13:22:15+03:00

Столкновения протестующих с полицией произошли около Триумфальной арки Фото: REUTERS

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Французская полиция применила слезоточивый газ против активистов движения "жёлтых жилетов", которые устроили очередную акцию протеста в Париже. Об этом сообщили сами пострадавшие.

Отмечается, что столкновения произошли в эту субботу, 1 декабря, возле Триумфальной арки.

"Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов в проспекты, ведущие к кольцевой развязке", - передает телеканал LCI.

В Париже проходят стычки полиции и демонстрантов.Почти 8 тысяч человек вышли на улицы Парижа, протестуя против повышения цен на бензин. Полиция их разгоняет слезоточивым газом

При этом отмечается, что незадолго до инцидента активисты выпустили в небо белых голубей, которые символизируют мир.

"Эти кадры столкновений меня пугают. Ничто не оправдывает такого насилия", - прокомментировала случившееся министр солидарности и здравоохранения республики Аньес Бузин.

Напомним, что на протяжении уже нескольких недель во Франции продолжаются массовые протесты против повышения тарифов на дизтопливо и бензин. Активисты перекрывают дороги, нарушают работу общественного транспорта и забрасывают полицейских различными предметами.

Однако, как писал сайт kp.ru, президент республики Эммануэль Макрон не собирается идти на уступки гражданам.