2018-12-01T21:22:01+03:00
В мире

Трамп отменил пресс-конференцию на саммите в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша-старшего

Американский лидер пообещал отчитаться об итогах встречи «двадцатки» после похорон 41-го президента США
Денис СУХОВ
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Трамп отменил пресс-конференцию на саммите в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша-старшегоТрамп отменил пресс-конференцию на саммите в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша-старшегоФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп принял решение отменить свою пресс-конференцию по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

«Я очень ждал пресс-конференции перед отъездом из Аргентины, так как мы достигли большого успеха в переговорах с разными странами и их лидерами на G20. Как бы там ни было, из уважения к семье Бушей и бывшему президенту Джорджу Бушу мы проведем пресс-конференцию после похорон», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

В пятницу экс-президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Политик занимал пост главы американского государства с 1989 по 1993 год. За это время он провел семь встреч с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, в ходе которых были подписаны знаковые соглашения, положившие конец холодной войне.

С именем Буша-старшего в США ассоциируются такие события, как падение Берлинской стены и развал СССР, а также американские военные операции в Панаме, Персидском заливе и на Филиппинах. В последние годы Буш-старший страдал от болезни Паркинсона и был прикован к инвалидному креслу. Его супруга, Барбара Пирс, ушла из жизни ранее в этом году.

В связи со смертью политика Дональд Трамп распорядился объявить 5 декабря днем национального траура в США: нынешний американский лидер и первая леди Мелания Трамп посетят церемонию похорон Буша-старшего в кафедральном соборе Вашингтона.

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