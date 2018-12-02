Макрон пообещал наказать погромщиков, устроивших беспорядки в Париже

СЕГОДНЯ 00:57 2018-12-02T01:03:50+03:00

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Французский лидер Эммануэль Макрон, который сейчас находится на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, пообещал найти и наказать организаторов нынешних бесчинств в Париже, где в субботу протестующие вступали в стычки с полицией, громили офисы и жгли машины.

«Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде», - сказал он на пресс-конференции в аргентинской столице.

Президент Франции подчеркнул, что погромы, которыми обернулись поначалу мирные акции протеста в его стране, совершенно недопустимы, и он займется этой проблемой уже в воскресенье, когда вернется домой из Аргентины, передает Интерфакс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, массовые демонстрации с требованием отставки Макрона, предложившего увеличить налоги на бензин и дизтопливо и направить полученные дополнительные средства на внедрение экологически чистых видов топлива, проходят с середины ноября. Активисты перекрывают дороги и мешают работе общественного транспорта. В субботу митинги переросли в погромы и столкновения с полицией, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.