2018-12-02T03:13:13+03:00
В мире

МВД Франции: Число пострадавших в Париже возросло до 110

В столкновениях с протестующими ранены 17 полицейских. Один человек находится в реанимации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Протестующие в Париже вступали в стычки с полицией, громили офисы и жгли машиныПротестующие в Париже вступали в стычки с полицией, громили офисы и жгли машиныФото: REUTERS
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Число пострадавших во время субботних беспорядков в Париже возросло до 110 человек, один из них находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как критическое. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFM TV, отметив, что среди раненых – 17 сотрудников полиции.

Глава МВД страны также указал, что в ходе протестной акции «желтых жилетов» во французской столице были подожжены шесть зданий, всего же стражи порядка зафиксировали 187 возгораний. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 260 участников погромов и столкновений с полицией.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент страны Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, заявил, что организаторов нынешних беспорядков в Париже обязательно установят, и они предстанут перед судом.

Напомним, недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы протестуют с середины ноября, граждане требуют отставки главы государства. В субботу, 1 декабря, акции протеста переросли в многочисленные погромы, стычки с полицией и поджоги, стажи порядка применили против протестующих слезоточивый газ.

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