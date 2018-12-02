2018-12-02T15:28:25+03:00
Политика

Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже

Президент Франции также поприветствовал собравшихся на площади граждан и обменялся с ними короткими репликами [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протестующие осквернили Триумфальную арку в ПарижеПротестующие осквернили Триумфальную арку в ПарижеФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сразу по возвращению из Аргентины, где он участвовал в саммите "Большой двадцатки", отправился на Елисейские Поля в Париже, где накануне протестующие повредили Триумфальную арку.

Глава государства осмотрел монумент и расположенную у его подножия могилу неизвестного солдата, а после направился к ожидающей его толпе людей в сопровождении министра внутренних дел республики Кристофа Кастанера. Президент поприветствовал граждан, пожал некоторым из них руки и даже обменялся короткими репликами.

Макрон побывал у Триумфальной арки, которую повредили участники протестов.

По данным Agence France-Presse, в настоящий момент Макрон уже должен присутствовать на межведомственной встрече с премьером Франции Эдуаром Филиппо, Кастанерой и представителями других компетентных органов. Главное темой заседания станут массовые беспорядки во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже.

Напомним, что уже несколько недель в республике проходят демонстрации, направленные против повышения налогов. Граждане требуют отставки президента и в знак протеста перекрывают дороги, устраивают поджоги и нападают на полицейских.

Сайт kp.ru писал о том, что, по последним данным, пострадали уже 133 человека, в том числе 23 правоохранителя. Еще 412 протестующих были задержаны

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