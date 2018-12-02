2018-12-02T18:16:20+03:00
В мире

Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиции намерен оспорить итоги голосования в суде

На митинге в Тбилиси Григол Вашадзе предложил властям создать «рабочую группу» для «цивилизованных консультаций»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиции намерен оспорить итоги голосования в судеПроигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиции намерен оспорить итоги голосования в судеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиционного движения «Сила в единстве» Григол Вашадзе намерен оспаривать итоги голосования в суде. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Тбилиси.

«Эти выборы и их итоги нелегитимны. Мы не признаем выборы проведенными. Наши юристы готовят соответствующий иск в суд, мы будем добиваться признания недействительными итогов выборов», - подчеркнул Вашадзе.

Он также добавил, что оппозиция предлагает правящей партии создать «рабочую группу» и провести «цивилизованные консультации». Впрочем, политик тут же намекнул, что менее цивилизованные варианты действий также рассматриваются.

«Мы даем властям время до 16 декабря. От этого будут зависеть наши дальнейшие шаги», - добавил Вашадзе.

В минувшую среду в Грузии состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Ей удалось заручиться поддержкой 59,52% избирателей, в то время как за Вашадзе отдали голоса 40,48%. Церемония инаугурации главы государства состоится 16 декабря.

В воскресенье на площади Руставели в Тбилиси грузинская оппозиция проводит акцию протеста с требованием пересмотра итогов голосования и проведения досрочных парламентских выборов (очередные запланированы на осень 2020 года).

«Эта акция мирная, демократичная. Мы хотим показать, что не верим итогам выборов, что мы не признаем президента! Мы защитим каждый ваш голос! Требуем внеочередных парламентских выборов», - прокомментировал характер митинга Вашадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что президентские выборы прошли в свободной и демократической обстановки, любые попытки поставить под сомнение их итог обречены на провал. Также глава правительства пообещал пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать беспорядки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сеть утекли характеристики смартфона «Яндекс. Телефон», презентация которого состоится 5 декабря
Захарова: Это Россия, а не Украина, защищает Европу от варварства и тирании
Матч Спартак - Локомотив: Боккетти и Ещенко не сыграют из-за травм
Матч Спартак - Локомотив: Денис Глушаков будет капитаном хозяев встречи
Матч Спартак - Локомотив: Федор Смолов появится в стартовом составе гостей
В Кремле рассчитывают на встречу Путина и Трампа до нового саммита «двадцатки»
«Объяснил на пальцах»: Путин лично проинформировал европейских лидеров о провокации Киева в Керченском проливе
Лавров не решился предсказать, когда состоится встреча Путина и Трампа
В Подмосковье инспектор ДПС прострелил себе ногу из-за агрессивной женщины
Макрон осмотрел поврежденную протестующими Триумфальную арку в Париже
Полиция Грузии задержала семерых граждан Украины
Журналистов Первого канала заподозрили в попытке проникнуть на британскую военную базу
Группа сборной России в отборочном турнире Евро 2020: в соперниках Бельгия, Казахстан и Кипр
В МИД объяснили, почему Россия не будет ограничивать въезд украинцев
Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек
Иран ответил на обвинения США в нарушении резолюции ООН
Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции