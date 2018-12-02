СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-02T18:16:20+03:00

Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиции намерен оспорить итоги голосования в суде Фото: REUTERS

На митинге в Тбилиси Григол Вашадзе предложил властям создать «рабочую группу» для «цивилизованных консультаций»

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Проигравший президентские выборы в Грузии кандидат от оппозиционного движения «Сила в единстве» Григол Вашадзе намерен оспаривать итоги голосования в суде. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Тбилиси.

«Эти выборы и их итоги нелегитимны. Мы не признаем выборы проведенными. Наши юристы готовят соответствующий иск в суд, мы будем добиваться признания недействительными итогов выборов», - подчеркнул Вашадзе.

Он также добавил, что оппозиция предлагает правящей партии создать «рабочую группу» и провести «цивилизованные консультации». Впрочем, политик тут же намекнул, что менее цивилизованные варианты действий также рассматриваются.

«Мы даем властям время до 16 декабря. От этого будут зависеть наши дальнейшие шаги», - добавил Вашадзе.

В минувшую среду в Грузии состоялся второй тур президентских выборов, победу в котором одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Ей удалось заручиться поддержкой 59,52% избирателей, в то время как за Вашадзе отдали голоса 40,48%. Церемония инаугурации главы государства состоится 16 декабря.

В воскресенье на площади Руставели в Тбилиси грузинская оппозиция проводит акцию протеста с требованием пересмотра итогов голосования и проведения досрочных парламентских выборов (очередные запланированы на осень 2020 года).

«Эта акция мирная, демократичная. Мы хотим показать, что не верим итогам выборов, что мы не признаем президента! Мы защитим каждый ваш голос! Требуем внеочередных парламентских выборов», - прокомментировал характер митинга Вашадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что президентские выборы прошли в свободной и демократической обстановки, любые попытки поставить под сомнение их итог обречены на провал. Также глава правительства пообещал пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и спровоцировать беспорядки.