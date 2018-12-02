2018-12-02T22:29:25+03:00
В мире

Макрон попросил премьра встретиться с лидерами политических партий и протестного движения

Елисейский дворец намерен продемонстрировать готовность к диалогу с представителями «желтых жилетов»
Денис СУХОВ
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуарда Филиппа встретиться с лидерами политических партий и представителями протестного движения «желтые жилеты», чьи демонстрации против повышения цен на топливо сотрясают республику с середины ноября.

Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на администрацию президента.

Дата планируемой встречи пока не озвучивается. В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что данная инициатива отвечает стремлению французских властей начать диалог с протестующими. В то же время правоохранительным органам дано распоряжение подготовить правовую систему к возможным манифестациям в будущем.

Ранее, сразу после возвращения с саммита G20 в Аргентине, президент Франции отправился на Елисейские поля в Париже, несколько пострадавшие в результате интенсивных протестов в минувшую субботу. Глава государства осмотрел оскверненную Триумфальную арку и могилу неизвестного солдата у подножия монумента, после чего провел экстренное совещание, посвященное демонстрациям «желтых жилетов».

С 17 ноября во Франции продолжаются массовые протесты против решения правительства увеличить налоги на неэкологичные виды топлива. Сотни тысяч активистов в желтых светоотражающих жилетах перекрывают автомагистрали по всей стране и блокируют заправочные станции.

Уже вторую субботу подряд в Париже прохоядт крупные демонстрации с требованием отставки Макрона – «желтые жилеты», подкрепленные активистами ультраправых и радикально левых движений, строят баррикады, жгут машины и вступают в столкновения с полицией – число пострадавших и задержанных исчисляется сотнями. В свою очередь стражи порядка применяют водометы и слезоточивый газ.

Согласно планам французского правительства – с начала 2019 года стоимость литра бензина вырастет на 2,9 евроцента, литра дизтоплива – на 6,5 евроцента. При это в течение текущего года бензин и дизтопливо уже подорожали на 23% и 15% соответственно.

Особое возмущение «желтых жилетов» вызывает тот факт, что рост цен на топливо прежде всего бьет по малоимущим слоям населения, в то время как власти снижают налоги на имущество богатых. Кроме того, автомобилисты чувствуют себя обманутыми – много лет правительство пропагандировало автомобили с дизельными двигателями как более экономичные, однако теперь увеличивает налог на дизтопливо опережающим темпами.

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