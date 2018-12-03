2018-12-03T16:08:00+03:00
Политика

Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста

Массовая акция «желтых жилетов» нанесла французской столице материальный ущерб в 3-4 миллиона евро
Александр ДЖУМАЕВ
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Массовая акция протеста, организованная движением «желтых жилетов», протестующим против повышения цен на неэкологичные виды топлива, сопровождалась столкновениями манифестантов с полицией, погромами и поджогамиМассовая акция протеста, организованная движением «желтых жилетов», протестующим против повышения цен на неэкологичные виды топлива, сопровождалась столкновениями манифестантов с полицией, погромами и поджогамиФото: REUTERS
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Парижская мэрия провела оценку ущерба, нанесенного французской столице в ходе беспорядков, произошедших в субботу в ходе протестов движения «желтых жилетов». По данным мэрии, ущерб оценивается в 3-4 миллиона евро.

Массовая акция протеста, организованная движением «желтых жилетов», протестующим против повышения цен на неэкологичные виды топлива, сопровождалась столкновениями манифестантов с полицией, погромами и поджогами. В ходе беспорядков пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов и 110 мирных граждан; французская полиция заявила о задержании более 400 человек за хулиганство.

Среди пострадавших по итогам беспорядков зданий есть и известные достопримечательности Парижа. Как сообщает газета Figaro, на Триумфальную арку были нанесены надписи с призывом к отставке президента страны Эммануэля Макрона, а некоторые статуи музея Тримуфальной арки получили значительный ущерб. После завершения беспорядков данная достопримечательность была закрыта для посещения.

Представители «желтых жилетов», которые протестуют с середины ноября этого года, уже призвали членов французского правительства подать в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, осудил акты вандализма и насилия и поручил премьеру страны Эдуару Филиппу организовать встречу членов правительства, представителей крупнейших политических партий и членов «желтых жилетов» для обсуждения сложившейся в стране ситуации.

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