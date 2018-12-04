Спецпредставитель США по Сирии: Это хорошо, что в Идлибе есть зона деэскалации
Существование зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб – это положительный факт, заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
«Что касается Идлиба, то, во-первых, мы по-прежнему считаем, что это хорошо, что там есть зона деэскалации. Мы полагаем, что она соблюдается», - сказал он.
Джеймс Джеффри добавил, что все обсуждения американских дипломатов с российской и турецкой сторонами «показывают, что так и есть», передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение создать демилитаризованную зону в Идлибе. В частности, тогда лидеры договорились, что к середине октября из сирийской провинции должно быть выведено все тяжелое вооружение всех оппозиционных группировок, включая танки и реактивные системы залпового огня.
Однако, несмотря на предпринимаемые мирные инициативы, банды террористов продолжают обстрелы, в том числе с применением химического оружия.
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