2018-12-05T08:36:38+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии

Объявлена угроза цунами
Дарья ИВАШКИНА
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Новая Каледония - административно-территориальное образование Франции в Тихом океанеНовая Каледония - административно-территориальное образование Франции в Тихом океанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 5 декабря, стало известно, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии - заморской территории Франции.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:18 по московскому времени. По данным USGS, их эпицентр располагался в 168 километрах к юго-востоку от города Тадин, а очаг залегал на глубине десяти километров.

В связи со случившимся была объявлена угроза возникновения цунами. Как уточнили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами, огромная волна может накрыть острова Луайоте, которые территориально относятся к Новой Каледонии.

Стоит отметить, что за мощным землетрясением последовал афтершок магнитудой 5,9.

Кстати, напомним о другом произошедшем недавно мощном ударе стихии. Как писал сайт kp.ru, 30 ноября землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске. Тогда серьезный ущерб был причинен многим домам и зданиям, а на дорогах образовались разломы и гигантские трещины. Кроме того, более 20 тысяч человек остались без света.

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