Захарова объяснила введение военного положения на Украине подготовкой силовых операций

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-05T11:40:03+03:00

По данным МИД РФ, Киев хочет воспользоваться ситуацией, чтобы устроить новую провокацию в Донбассе

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Украинские власти пытаются воспользоваться введением военного положения в стране, чтобы подготовиться к проведению новой провокации в Донбассе. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Военное положение - это камуфляж, ширма, за которой [президент Украины Петр] Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что отправка на Украину британских военных также свидетельствует о намерении Лондона спровоцировать новый виток напряженности в регионе, передает ТАСС.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, накануне "Русская служба BBC" сообщила о нахождении на территории незалежной нескольких групп военных из секретной королевской 77-й бригады. Более 1200 человек выполняют различные военные задачи в интернете, оказывают психологическое воздействие и проводят информационные операции.