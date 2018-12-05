2018-12-05T12:44:30+03:00
Политика

Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД

Генерал армии Валерий Герасимов назвал заявление Трампа о намерении Соединенных Штатов отказаться от соглашения опасным шагом
Дарья ИВАШКИНА
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАССНачальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, выступая в среду, 5 декабря, на брифинге для иностранных военных атташе, заверил, что РФ не оставит без ответа выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что, если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны», - приводит слова генерала ТАСС.

При этом глава Генштаба ВС России уточнил, что в случае отказа Соединенных Штатов от соглашения, подписанного в декабре 1987 года, страны, разместившие на своей территории американские ракеты, станут целями поражения для РФ.

Также Герасимов назвал заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о РСМД опасным шагом, который может «негативно повлиять не только на безопасность в Европе, но и на стратегическую стабильность в целом».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп рассказал о планах по выходу своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.

А 4 декабря госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению - не ликвидирует свою ракетную программу. Между тем в МИД РФ, комментируя заявление главы Госдепа, отметили, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает соглашение.

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