Мамаев возместил ущерб пострадавшему в драке водителю

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-05T13:02:17+03:00

Кокорин же рассчитывает на освобождение под залог в 10 млн рублей

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В зале Тверского суда Москвы решается вопрос о продлении ареста полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева и игрока ФК "Зенит" Александра Кокорина, которые обвиняются в хулиганстве и побоях.

Оба спортсмена уже сдали следователям свои загранпаспорта и теперь рассчитывают на перевод под домашний арест или освобождение под залог.

Так, мать Кокорина готова отдать за сына 10 миллионов рублей, которые уже находятся на ее счету. Соответствующую справку из банка передал суду адвокат футболиста.

Мамаев же полностью возместил ущерб одному из потерпевших - водителю телеведущей "Первого канала" Виталию Соловчуку.

"Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен", - цитирует ТАСС адвоката игрока "Краснодара" Игоря Бушманова.

Отмечается, что защита предоставила суду также просьбы футболистов об освобождении Мамаева и положительные характеристики от соседей.

Между тем, как рассказала "Комсомольской правде" адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы пострадавшего в ходе действий спортсменов чиновника Дениса Пака, ни один из обвиняемых до сих пор не признал свою вину.

Напомним, что 8 октября Мамаев, Кокорин и еще несколько человек устроили две драки в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. В результате через несколько дней спортсмены были арестованы на два месяца - до 8 декабря.