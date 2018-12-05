2018-12-05T13:34:59+03:00
Происшествия

Тверской суд перешел к изучению третьего тома в деле Кокорина и Мамаева

В эту среду, 5 декабря, решится вопрос о продлении ареста обвиняемым в хулиганстве футболистам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
8 октября четверо молодых людей устроили сразу две драки в центре Москвы8 октября четверо молодых людей устроили сразу две драки в центре МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Тверской суд Москвы перешел к изучению третьего тома в деле российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев.

Заседание началось утром в среду, 5 декабря, и судья еще ни разу не объявил о перерыве. Между тем, игрок "Краснодара" продолжает заслушивать материалы дела стоя, в то время как другие фигуранты расследования, в частности, младший брат нападающего ФК "Зенит" Кирилл Кокорин и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий, постоянно переговариваются и шутят.

Напомним, что 8 октября четверо молодых людей устроили сразу две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем - сотрудника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Спортсмены были арестованы на два месяца уже через несколько дней после инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что не один из футболистов так и не признал свою вину. Однако игрок ФК "Краснодар" все же возместил ущерб пострадавшему Виталию Соловчуку.

При этом оба обвиняемых спортсмена в надежде на освобождение или перевод под домашний арест сдали следствию свои загранпаспорта. Мамаев также предоставил суду положительные рекомендации от своих коллег по клубу и соседей.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии
В Африке бегемот напал на каноэ с туристами
Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
В Удмуртии за строительством новых дорог следят общественные организации
Минфин до 14 января закупит у ЦБ иностранную валюту на 366 млрд рублей
Павел Мамаев признался, что открыл счет на имя избитого водителя
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совет Федерации
Американский адмирал заявил о возможности победы США над Россией в Крыму и Калининграде
Генпрокуроры США намерены через суд добиться проверки бизнеса Трампа
Словакия выслала российского дипломата
Победителей конкурса "Доброволец года 2018" награждают в Москве
Владимир Путин и Николас Мадуро обсудят возможную помощь России Венесуэле
Прокуратура Стамбула запросила ордер на арест двух саудовцев по делу Хашкаджи
Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами
Мамаев возместил ущерб пострадавшему в драке водителю
Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр
В Алеппо открылся первый металлургических завод
Генштаб РФ: Москва не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ, кому удалось забросить более 20 шайб в 14 сезонах
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»