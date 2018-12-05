Тверской суд перешел к изучению третьего тома в деле Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-05T13:34:59+03:00

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Тверской суд Москвы перешел к изучению третьего тома в деле российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев.

Заседание началось утром в среду, 5 декабря, и судья еще ни разу не объявил о перерыве. Между тем, игрок "Краснодара" продолжает заслушивать материалы дела стоя, в то время как другие фигуранты расследования, в частности, младший брат нападающего ФК "Зенит" Кирилл Кокорин и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий, постоянно переговариваются и шутят.

Напомним, что 8 октября четверо молодых людей устроили сразу две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем - сотрудника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Спортсмены были арестованы на два месяца уже через несколько дней после инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что не один из футболистов так и не признал свою вину. Однако игрок ФК "Краснодар" все же возместил ущерб пострадавшему Виталию Соловчуку.

При этом оба обвиняемых спортсмена в надежде на освобождение или перевод под домашний арест сдали следствию свои загранпаспорта. Мамаев также предоставил суду положительные рекомендации от своих коллег по клубу и соседей.