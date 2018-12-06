Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-06T13:01:56+03:00

По словам премьер-министра, российские власти не сталкивались с таким сложным выбором более десяти лет

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Решение российских властей о повышении пенсионного возрасте в стране стало самым трудным за последние десять лет. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Повышение пенсионного возраста было самым трудным решением власти за последнее десятилетие", - сказал глава правительства в ходе общения с журналистами.

При этом он отметил, что за последние годы наши граждане стали гораздо лучше ориентироваться в рыночной экономике, а продолжительность их жизни существенно увеличилась.

Ранее в ходе своего ежегодного интервью Медведев также оценил темпы роста российской экономики в этом году и к 2020 году. Так, ожидается, что через несколько лет наше государство выйдет на ежегодный показатель в 2%. Посмотреть прямую видеотрансляцию общения премьера с журналистами можно на сайте "Комсомолки".