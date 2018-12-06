Медведев назвал повышение пенсионного возраста трудным решением
Решение российских властей о повышении пенсионного возрасте в стране стало самым трудным за последние десять лет. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Повышение пенсионного возраста было самым трудным решением власти за последнее десятилетие", - сказал глава правительства в ходе общения с журналистами.
При этом он отметил, что за последние годы наши граждане стали гораздо лучше ориентироваться в рыночной экономике, а продолжительность их жизни существенно увеличилась.
Ранее в ходе своего ежегодного интервью Медведев также оценил темпы роста российской экономики в этом году и к 2020 году. Так, ожидается, что через несколько лет наше государство выйдет на ежегодный показатель в 2%. Посмотреть прямую видеотрансляцию общения премьера с журналистами можно на сайте "Комсомолки".
Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином