2018-12-06T13:09:19+03:00
Политика

Медведев заявил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет

Премьер-министр России продолжает отвечать на вопросы журналистов в своем ежегодном интервью [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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В ближайшее время в России не ожидается дефицита лекарств и медикаментов, а также повышения цен на них. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя введение новой системы маркировки препаратов.

"Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается", - заверил глава правительства.

Он подчеркнул, что члены кабмина внимательно следят за колебаниями стоимости медикаментов.

Между тем, введение маркировки лекарств, по словам Медведева, позволит навести порядок на отечественной фармацевтическом рынке, а также будет способствовать его развитию. Кроме того, такие меры предупредят попадание фальсификатов и просроченных препаратов на прилавки аптек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российский премьер также прокомментировал повышение пенсионного возраста и оценил темпы роста экономики государства.

Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином

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