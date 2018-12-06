Медведев заявил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет
В ближайшее время в России не ожидается дефицита лекарств и медикаментов, а также повышения цен на них. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя введение новой системы маркировки препаратов.
"Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается", - заверил глава правительства.
Он подчеркнул, что члены кабмина внимательно следят за колебаниями стоимости медикаментов.
Между тем, введение маркировки лекарств, по словам Медведева, позволит навести порядок на отечественной фармацевтическом рынке, а также будет способствовать его развитию. Кроме того, такие меры предупредят попадание фальсификатов и просроченных препаратов на прилавки аптек.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее российский премьер также прокомментировал повышение пенсионного возраста и оценил темпы роста экономики государства.
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