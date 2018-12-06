2018-12-06T17:24:32+03:00
Умные вещи

Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах

Пока это бета-версия, но разработчики обещают доработать сервис
Ася РОМАНЧУК
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Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетахМессенджер WhatsApp появился на Android-планшетахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популярный мессенджер WhatsApp теперь можно установить на планшете. Для пользователей стала доступна бета-версия программы, которая работает с оперативной системой Android.

Пока мессенджер функционирует только при наличии сим-карты, а установить его можно, скачав в Google Play.

Ранее администрация мессенджера анонсировала появление платных сообщений, к ним будут относиться рекламные рассылки и сервисные уведомления, сообщает сайт «Свободная пресса».

Ранее еще один мессенджер был заблокирован на территории РФ. Речь идет о Telegram. Суд запретил работу программы, как как в ФСБ не были переданы ключи дешифровки сообщений пользователей.

Комментируя данное события Павел Дуров, разработчик программы, отметил, что 15 миллионов россиян станут жить хуже. Ведь Telegram при всей своей любви к свободе слова был нейтральной к России площадкой.

- Теперь часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США WhatsApp/Facebook, - уверен Дуров

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