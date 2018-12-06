Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Популярный мессенджер WhatsApp теперь можно установить на планшете. Для пользователей стала доступна бета-версия программы, которая работает с оперативной системой Android.
Пока мессенджер функционирует только при наличии сим-карты, а установить его можно, скачав в Google Play.
Ранее администрация мессенджера анонсировала появление платных сообщений, к ним будут относиться рекламные рассылки и сервисные уведомления, сообщает сайт «Свободная пресса».
Ранее еще один мессенджер был заблокирован на территории РФ. Речь идет о Telegram. Суд запретил работу программы, как как в ФСБ не были переданы ключи дешифровки сообщений пользователей.
Комментируя данное события Павел Дуров, разработчик программы, отметил, что 15 миллионов россиян станут жить хуже. Ведь Telegram при всей своей любви к свободе слова был нейтральной к России площадкой.
- Теперь часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США WhatsApp/Facebook, - уверен Дуров