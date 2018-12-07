2018-12-07T10:52:55+03:00
В мире

Макрон на следующей неделе выступит с заявлением относительно "желтых жилетов"

Французский президент не желает проливать масло в огонь
Сакина НУРИЕВА
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Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе выступит с речью относительно "желтых жилетов".Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе выступит с речью относительно "желтых жилетов".Фото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе выступит с речью относительно массовых акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в стране с середины ноября. Об этом сообщил председатель французского национального собрания Ришар Ферран.

"После проведения различных обменов и оценки ситуации президент, ясно понимая контекст и ситуацию, не хочет подливать масла в огонь и не собирается выступать по этому вопросу до субботы", - цитирует спикера Нацсобрания агентство AFP.

"Он сделает это в начале следующей недели", - сказал Ферран.

Напомним, массовые акции протестов во Франции начались 17 ноября. "Желтые жилеты" вышли на улицы из-за недовольства относительно повышения цен на бензин. В результате митинги переросли в погромы, погибли несколько человек.

В конечном итоге французкое правительство пошло на уступки. В стране ввели мораторий на повышение налогов на топливо сроком на шесть месяцев.

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