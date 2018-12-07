Эксперты назвали модели iPhone, которые скоро исчезнут из российских магазинов

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-07T14:15:53+03:00

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С российского мобильного рынка в скором времени исчезнут две модели смартфонов от Apple. Речь идет о iPhone 6 и iPhone SE.

Как заметили ретейлеры, к концу 2018 года на складах магазинов остались единицы моделей "шестерки" и SE. Не так давно эти смартфоны сняли с производства, следовательно, в магазины новые партии не поступают. К слову, у покупателей именно они позиционировались с самыми бюджетными смартфонами от "яблока" и стоили в пределах 20 тысяч рублей.

Более "младшие" модели Appple и iPhone 6S останутся в наличии на российском мобильном рынке. К слову, ранее сообщалось, что модель iPhone X также снимут с производства. При этом в российские магазины регулярно поступают смартфоны этой модели, сообщают эксперты Mail Hi-Tech.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России начала дешеветь новый смартфон от "яблока"- iPhone XS. Цена на эту модель спустя месяц после начала продаж уменьшилась на 20%.