Лавров прокомментировал идею упрощения выдачи гражданства РФ украинцам
Процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины просто необходимо упростить, чтобы такие люди могли избежать преследования со стороны киевских властей. Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ.
"У нас есть возможность в облегченном порядке предоставлять гражданство, в том числе украинским гражданам, с учетом того, что по объективным причинам те, кто хочет получить российское гражданство, не могут предъявить документы, подтверждающие выход из украинского гражданства. Им такой документ никто не даст, а если они за ним обратятся, они рискуют оказаться преследуемыми", - заявил глава ведомства.
При этом он подчеркнул, что получение российских паспортов в упрощенном режиме будет доступно и для жителей Донбасса - закон этого не запрещает, передает ТАСС.
Напомним, что с инициативой об облегчении процедуры получения гражданства РФ выступил сам президент страны Владимир Путин.
Сайт kp.ru писал о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин уже поручил профильным комитетам заняться данным вопросом.