Лавров прокомментировал идею упрощения выдачи гражданства РФ украинцам

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-07T15:16:55+03:00

По мнению главы МИД, такой шаг позволит людям избежать преследования со стороны киевских властей

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Процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины просто необходимо упростить, чтобы такие люди могли избежать преследования со стороны киевских властей. Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

"У нас есть возможность в облегченном порядке предоставлять гражданство, в том числе украинским гражданам, с учетом того, что по объективным причинам те, кто хочет получить российское гражданство, не могут предъявить документы, подтверждающие выход из украинского гражданства. Им такой документ никто не даст, а если они за ним обратятся, они рискуют оказаться преследуемыми", - заявил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что получение российских паспортов в упрощенном режиме будет доступно и для жителей Донбасса - закон этого не запрещает, передает ТАСС.

Напомним, что с инициативой об облегчении процедуры получения гражданства РФ выступил сам президент страны Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин уже поручил профильным комитетам заняться данным вопросом.