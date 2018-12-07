Госдепартамент США утверждает, что боевики непричастны к химатаке в Алеппо

7 Дек. 23:26 2018-12-07T23:31:09+03:00

По версии Вашингтона, это была не химическая атака, а инсценировка правительственных сил Сирии с применением «слезоточивого газа»

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Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором утверждает, что боевики непричастны к химической атаке в сирийском городе Алеппо, напротив – ее, по версии Вашингтона, вообще не было, а имел место инцидент с применением «слезоточивого газа» правительственными силами САР. Причем, как утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве, военным Дамаска якобы помогала Россия.

«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военнослужащих к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», - говорится в заявлении госдепа.

Кроме того, в ведомстве заявляют, что проправительственные силы Сирии, будто бы контролировавшие место инцидента, могли «изготовить образцы и загрязнить это место» до того, как специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали расследование произошедшего.

Госдепартамент «предостерег» Россию и официальный Дамаск «от вмешательства на месте предполагаемой атаки» и «настоятельно призвал» обеспечить «безопасность беспристрастных независимых инспекторов», чтобы привлечь виновных к ответственности, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 ноября боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра») обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В результате химатаки пострадали более 100 человек.