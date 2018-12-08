Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-08T08:01:47+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в сети свою фотографию с житомирскими десантниками. Причем на форме одного из солдат, стоящих на снимке неподалеку от главы незалежной, можно заметить эмблему танковой дивизии СС «Мертвая голова». Стоит отметить, что эта нацистская дивизия широко известна своим военными преступлениями против мирного населения и военнопленных.

Фото, которое Порошенко выложил на своей официальной странице в Facebook, вызвало негативную реакцию интернет-пользователей. «А так нацизма на Украине нет», - сыронизировал один из комментаторов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что украинских школьников уже учат доблести на примере нацистов. Кроме того, ранее в этом году Петр Порошенко поручил изменить воинский устав, официально заменив армейское приветствие на националистический лозунг «Слава Украине».