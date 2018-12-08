Прокуроры требуют приговорить экс-адвоката Трампа к тюремному сроку

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-08T17:31:20+03:00

Речь идет о "значительном" наказании за уклонение от уплаты налогов и "преступное поведение"

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Федеральные прокуроры требуют приговорить Майкла Коэна, который ранее являлся адвокатом президента США Дональда Трампа, к "значительному тюремному сроку". Соответствующее заявление было подано в суд в районе Манхэттена в минувшую пятницу, 7 декабря.

В материалах указывается, что юрист систематически уклонялся от уплаты налогов, а также сознательно вел себя "преступно". Прокуроры считают, что за все совершенные Коэном правонарушения он должен попасть в тюрьму на срок не менее четырех лет, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Напомним, что в августе этого года экс-адвокат Трампа признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. Так, например, он рассказал, что действительно передавал деньги любовницам республиканца, чтобы те молчали о сексуальной связи. Кроме того, Коэн признался, что не платил налоги и участвовал в мошеннических операциях.

Сайт kp.ru писал о том, что другого приближенного к американскому лидеру политика - Пола Манафорта - суд также признал виновным по 8 из 18 пунктов.