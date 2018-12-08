Не менее 30 человек пострадали в ходе протестов в Париже

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-08T19:01:56+03:00

Число манифестантов в Париже превышает 8 тысяч человек Фото: REUTERS

Травмы получили, в том числе, сотрудники полиции и жандармерии

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Не менее 30 человек пострадали в результате протестных акций против роста цен на бензин, которые проходят в эту субботу, 8 декабря, в Париже. Известно, что травмы получили трое сотрудников полиции и жандармерии, а также по меньшей мере одна женщина.

Пострадавшей нанесли увечья во время беспорядков в районе Елисейских полей. Протестующие пытались проникнуть в универмаг "Пюблисис" и начали разбивать витрины, из-за чего полиции пришлось вмешаться. Они применили в отношении дебоширов слезоточивый газ и звуковые гранаты, однако те продолжили бросаться в правоохранителей камнями. Именно тогда и пострадала женщина.

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Между тем, продолжает расти и число задержанных протестующих. На данный момент таких насчитывается около 615 человек. Под стражу помещены 508 из них.

Как сообщает ТАСС, число участников протестных акций также увеличивается. Сейчас в Париже их около 8 тысяч человек, а по всей стране - более 31 тысячи.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне полицейским пришлось применить в отношении демонстрантов водометы.