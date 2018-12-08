"Желтые жилеты" провели протестную акцию в Ницце
Жители Ниццы провели многотысячную протестную акцию против повышения цен на бензин во Франции. В отличие от демонстраций в Париже, это мероприятие прошло довольно спокойно.
На кадрах с места видно, что люди не проявляют агрессии. Впереди колонны идут активисты с небольшими барабанами, а остальные участники марша хлопают в такт музыке. Многие из них пританцовывают и подпрыгивают.
В руках у демонстрантов баннеры с надписями: "Люди говорят!" и "Прекратите грабить бабушек и дедушек". Также активисты периодически выкрикивают лозунги. Данных о столкновениях "желтых жилетов" с полицией и задержаниях пока не поступало.
Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, в Париже складывается абсолютно другая ситуация. На настоящий момент правоохранители задержали уже более 730 человек. Также известно о 55 пострадавших, среди которых есть полицейские.
Люди устраивают на улицах баррикады, поджигают автомобили, бьют витрины и нападают на стражей порядка. В ответ те применяют слезоточивый газ и водометы.
Протесты в Ницце.