Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 737 человек

СЕГОДНЯ 21:14 2018-12-08T21:22:17+03:00

Пострадавших в результате беспорядков во французской столице также стало значительно больше

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Число задержанных в Париже участников протестных акций увеличилось до 737, из них 551 человек был помещен под стражу. Такие данные предоставили в столичной префектуре французской полиции.

Отмечается, что число пострадавших граждан также увеличилось до 55 человек. Трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681362" frameborder="0"></iframe> Митинги во Франции: более 500 задержанных.«Жёлтые жилеты» бросают в полицию Парижа камни и бутылки. Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Как во Франции проходят митинги против повышения цен на бензин - в нашем сюжете

Телеканал BFMTV отмечает, что главной целью полицейских является предотвращение случаев насилия.

Напомним, что в эту субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые протесты против повышения стоимости топлива. Участники движения "желтые жилеты" продолжат нападать на полицейских, поджигать здания, бить витрины и переворачивать автомобили. Ранее в отношении простующих уже были применены водометы. Также в городе находится бронетехника и специальные устройства для кругового распыления слезоточивого газа.

Сайт kp.ru писал о том, что на фоне беспорядков происходят попытки совершения грабежей, которые пресекаются правоохранителями.