Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 737 человек
Число задержанных в Париже участников протестных акций увеличилось до 737, из них 551 человек был помещен под стражу. Такие данные предоставили в столичной префектуре французской полиции.
Отмечается, что число пострадавших граждан также увеличилось до 55 человек. Трое из них являются сотрудниками правоохранительных органов.
Митинги во Франции: более 500 задержанных.«Жёлтые жилеты» бросают в полицию Парижа камни и бутылки. Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Как во Франции проходят митинги против повышения цен на бензин - в нашем сюжете
Телеканал BFMTV отмечает, что главной целью полицейских является предотвращение случаев насилия.
Напомним, что в эту субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые протесты против повышения стоимости топлива. Участники движения "желтые жилеты" продолжат нападать на полицейских, поджигать здания, бить витрины и переворачивать автомобили. Ранее в отношении простующих уже были применены водометы. Также в городе находится бронетехника и специальные устройства для кругового распыления слезоточивого газа.
Сайт kp.ru писал о том, что на фоне беспорядков происходят попытки совершения грабежей, которые пресекаются правоохранителями.
Беспорядки в Париже: прямая трансляция. Жёлтые жилеты громят столицу Франции: поджигают автомобили, бросают в полицейских камни, сооружают баррикады. Смотрите, что происходит на улицах Парижа в режиме реального времени