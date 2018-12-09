Причиной смерти Людмилы Алексеевой стала сердечная недостаточность

СЕГОДНЯ 01:05 2018-12-09T01:10:26+03:00

Почти весь последний год своей жизни правозащитница провела в больнице

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Причиной смерти известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой стала сердечная недостаточность. Она умерла в субботу, 8 декабря, в реанимации московской городской клинической больницы №15, куда ее уже не раз доставляли из-за проблем со здоровьем.

Практически весь последний год своей жизни Людмила Михайловна провела в этом медицинском учреждении, сообщил агентству ФАН источник в департаменте здравоохранения Москвы.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаил Федотов назвал смерть своей коллеги «страшной потерей для всего правозащитного движения России».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, старейшая советская и российская правозащитница, одна из основателей Московской Хельсингской группы Людмила Михайловна Алексеева скончалась в возрасте 91 года. До последних дней своей жизни она оставалась активной и деятельной.

Дата прощания и похорон станет известна позже.