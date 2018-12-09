2018-12-09T10:57:24+03:00
Звезды

Ума Турман сфотографировалась на фоне протестов «желтых жилетов» в Париже

Беспорядки во французской столице продолжаются уже более трех недель
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Instagram.com/@umathurmanФото: Instagram.com/@umathurman
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Американская актриса Ума Турман оказалась в Париже, когда там проходила очередная акция протеста «желтых жилетов» - граждан, недовольных повышением налогов и цен на бензин.

Артистка даже сделала фото на фоне протестующих и выложила его в Instagram. На снимке звезда «Криминального чтива» стоит на одной из площадей французской столица, а за ее спиной можно увидеть много людей в желтых жилетах. Причем эту фотографию актриса подписала так: «Париж сегодня. Дымовые шашки и представители спецподразделения полиции повсюду».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции « желтых жилетов» - граждан, выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, - начались во Франции еще 17 ноября. Причем эти акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В частности, в минувшую субботу, 8 декабря, в ходе протестов пострадали не менее 30 человек, и еще более 700 были задержаны полицией.

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