Бельгии грозит правительственный кризис из-за пакта ООН о миграции

СЕГОДНЯ 04:59 2018-12-09T05:29:34+03:00

Крупнейшая парламентская партия страны пригрозила выйти из правящей коалиции, если премьер поедет в Марокко подписывать документ

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Бельгия оказалась на пороге правительственного кризиса из-за споров о пакте ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, принятие которого ожидается на международной конференции в столице Марокко 10 – 11 декабря.

В субботу вечером в Брюсселе прошло экстренное заседание совета министров по вопросу участия страны в глобальном пакте Всемирной организации, на котором бельгийский премьер Шарль Мишель подтвердил свое намерение отправиться в воскресенье в Марракеш, чтобы «от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией». Ранее он с трибуны ООН обещал подписать соглашение, от участия в котором уже отказались многие страны.

Стоит отметить, что заседание проходило на фоне протестных акций «желтых жилетов», активное участие в которых принимают мигранты. Члены кабмина от крупнейшей парламентской партии — националистического «Нового фламандского альянса» (N-VA) пригрозили покинуть правящую коалицию, если Шарль Мишель подпишет документ. По словам представителей N-VA, премьер «де-факто поставит нас вне правительства», если не отменит поездку.

Между тем, у представителей фламандских националистов, кроме большинства в парламенте, еще и портфели министра обороны и главы МВД, а также госсекретаря по миграции, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, к пакту ООН отказались присоединиться Соединенные Штаты, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша и Чехия. Власти Австралии и Швейцарии также отнеслись к документу крайне скептически.