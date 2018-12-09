Песков объяснил, почему Порошенко не смог связаться с Путиным

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-09T16:34:52+03:00

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что запрос о разговоре подтверждается лишь в том случае, если находит понимание у властей

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Президент РФ Владимир Путин соглашается на проведение телефонных переговоров с политиками лишь в том случае, если соответствующий запрос находит понимание властей. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему украинский лидер Петр Порошенко не смог связаться со своим российским коллегой.

"Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание", - сказал представитель Кремля в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент России объяснил, почему не стал разговаривать с украинским коллегой по телефону. Так, Владимир Владимирович заявил, что не хочет участвовать в избирательной кампании Порошенко и его "нехитрых комбинациях" по "успешному выходу" из кризисных ситуаций.