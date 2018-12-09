Посла США вызвали в МИД Китая из-за задержания финдиректора Huawei

СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-09T18:24:15+03:00

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Посла Соединенных Штатов в Китае Терри Брэнстеда вызвали в министерство иностранных дел республики в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Отмечается, что в это воскресенье, 9 декабря, заместитель МИД КНР Лэ Юйчэн сделал американскому дипломату строгое представление и выразил ему решительный протест.

Напомним, что в Пекине возмущены арестом китайской предпринимательницы на территории Канады. Запрос на проведение данного задержания ранее выдали власти США, которые считают, что Ваньчжоу может быть замешана в нарушении санкций против Ирана.

"Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", - цитирует ТАСС замминистра.

Юйчэн подчеркнул, что Пекин будет вырабатывать ответные шаги в соответствии с дальнейшими действиями Вашингтона.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее КНР также пригрозила Оттаве "тяжкими последствиями" в случае несоблюдения законных прав финдиректора Huawei.