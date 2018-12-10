Пашинян: Граждане Армении «голосуют за революционное большинство»

10 Дек. 05:57 2018-12-10T06:13:13+03:00

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что парламентские выборы в стране проходят спокойно, «чисто и прозрачно». По его словам, теперь так будет всегда.

«Граждане нашей страны голосуют за революционное большинство, и делают это в спокойной обстановке. Выборы проходят чисто и прозрачно. И надо привыкать к тому, что и впредь на выборах не будет эксцессов. Времена бурных выборов прошли», - сказал Пашинян.

Он обратил внимание прессы на то, что ранее правящая Республиканская партия Армении (РПА) пока не набрала даже необходимых пяти процентов, чтобы попасть в Национальное собрание, и «если бы в течение последних 18 лет в Армении проходили прозрачные выборы, то РПА с трудом бы набирала проходной процент».

«Мы об этом неоднократно говорили. Сейчас факт на лицо», - приводит слова Никола Пашиняна ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. На кресла в Национальном собрании претендуют 11 политических сил. К этому часу обработаны бюллетени с данным с 1587 избирательных участков из 2010. Блок Пашиняна «Мой шаг» уверенно лидирует с 70,32% голосов, на втором месте «Процветающая Армения», которую поддержали 8,40%, на третьем – «Просвещенная Армения» (6,33%). Республиканской партии не хватает меньше, чем полпроцента: у нее 4,55%.

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