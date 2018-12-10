2018-12-10T11:46:19+03:00
Общество

В новую рабочую неделю выпадет треть месячной нормы осадков

Самой снежной стала ночь с 9 на 10 декабря
Ася РОМАНЧУК
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Эта неделя будет снежнойЭта неделя будет снежнойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики прогнозируют, что наступившая рабочая неделя будет снежной. Выпадет почти треть месячной нормы снега, что существенно затруднит движение на улицах столицы.

С 10 по 16 декабря сугробы вырастут на 22 мм, это хоть и кажется немного, но к субботе можно доставать лыжи.

- Самой снежной сала минувшая ночь с 9 на 10 декабря. Сегодня, 10 декабря, сохранятся снегопады, местами будет гололедица, сообщили в Росгидромете ТАСС.

День обещает быть приятным. Легкий мороз -1…-3 градуса и южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду не принесут больших проблем. По области будет чуть холоднее: -4…-6 градусов мороза.

Неделя не будет морозной, температура все редко будет переступать отметку в два-три градуса, только в пятницу, 14 декабря немного похолодает, до минус 4 градусов, сообщает Пятый канал.

Кстати, уже к концу этой неделе столица встанет в предновогодних пробках. Специалисты ЦОДД предпредили водителей, что транспортная ситуация усугубится. Причиной загруженности на дорогах станет подготовка к праздникам. Число ежедневно проезжающих по Москве автовладельцев в поисках подарков возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями.

Что касается подарков, то Роспотребнадзор рекомендует отдать предпочтение шоколадным конфетам, зефиру и пастиле. А вот от леденцов и конфет с алкогольной начинкой стоит отказаться, посоветовали в ведомстве.

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