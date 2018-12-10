2018-12-10T14:54:02+03:00
Общество

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств на 36 препаратов

Всего в перечне зафиксировано 735 позиций
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил сисок жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще на 36 препаратов.

Премьер напомнил, что ранее с списке присутствовало 699 позиций. В ближайшее время перечень будет расширин. Об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

"Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций", - сказал Медведев.

Напомним, ранее Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства. В ведомстве отметили, что в 2019 году лекарства в российских аптеках могут подорожать в среднем на 10%. Производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут увеличить цены не на 10%, а только на уровень инфляции.

Премьер министр страны Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет.

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