Мэй отменила голосование об условиях Brexit в парламенте

10 Дек. 15:45 2018-12-10T19:54:05+03:00

Британский премьер-министр приняла решение о переносе, чтобы избежать поражения

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отменить голосование об условиях выхода из ЕС в Палате общин британского парламента. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты утверждают, что Мэй отменила голосование, чтобы избежать крупного поражения из-за противников основных положений сделки о Brexit.

Известно, что в понедельник, 10 декабря, Мэй провела срочное селекторное совещание. На нем было объявлено об отмене парламентского голосования.

Отметим, что 8 декабря британское правительство уже успело предупредить Мэй, что если парламент во вторник не одобрит документ, то ей придется уйти в отставку.

Напомним, что премьер-министр передала парламенту текст соглашения по Brexit 26 ноября. На их его основе британские экономисты уже подсчитали убытки королевства при выходе из ЕС.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. К этому времени правительство должно согласовать процедуру с британскими законодателями и Европейским парламентом.