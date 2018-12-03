Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Как уточнили в украинском парламенте, речь идет о законопроекте №0206, который глава незалежной определил как неотложный. Между тем текст самого проекта, как и сопроводительных документов, на сайте Верховной рады обнародован не был.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Порошенко объявил о грядущем расторжении договора о дружбе с Россией в конце августа этого года. Тогда президент Украины отметил, что МИД незалежной уже подготовил все необходимые документы. А в сентябре украинский лидер подписал указ о прекращении соглашения, которое было подписано еще 31 мая 1997 года и в котором, в частности, говорилось о стремлении к урегулированию проблем «исключительно мирными средствами».
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